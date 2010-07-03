В Госдуму внесли проект закона "О чистоте пива"

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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива". В закон предлагается ввести понятия "живое" и "мертвое" пиво. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроектом предлагается с целью разграничения пива высокого качества от суррогатного пива ввести понятия живого и мертвого пива, а также пивного суррогата", – сказано в пояснительной записке.

Депутат предложил называть "живым" пивом непастеризованное, "мертвым" – напиток, прошедший пастеризацию. Согласно тексту законопроекта, настоящее пиво должно обладать следующими характеристиками: "с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок".

Напитки, которые произведены с добавлением или использованием других ингредиентов, смогут претендовать только на название "пивной суррогат".

Ранее сообщалось, что в России могут запретить псевдопивные напитки.