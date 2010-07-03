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11:29

Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

власть животные

11:29

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая, сообщает ТАСС.

Щенок сразу же улегся в ногах российского премьера. На вопрос Медведева, как назвать питомца, туркменский лидер развел руками, дав понять, что выбор клички остается за новым хозяином.

Главе Кабмина передали родословную его нового щенка, в которой указано, что отец собаки – Гарабаш, а мать – Аладжа.

В качестве ответного подарка российский премьер вручил Бердымухамедову раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают называть своих собак в честь греческих богов, дорогих марок автомобилей, популярных актеров и киногероев.

Топ-10 самых популярных кличек собак выглядит следующим образом: Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория. Кроме того, в последнее время собаководы дают клички своим питомцам в честь героев сериала "Игра престолов".

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власть животные

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