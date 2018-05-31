Товарооборот между Москвой и Финляндией в 2017 году вырос почти до миллиарда евро

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Товарооборот между Москвой и бизнес-партнерами из Финляндии за 2017 год вырос на 22% и составил почти миллиард евро, сообщает Агентство "Москва".

Об улучшениях в двусторонних отношениях на форуме "Технологии Smart & Clean для городских решений – Москва и Хельсинки" рассказал глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Он выразил надежду, что сотрудничество в текущем году продемонстрирует такую же позитивную динамику.

Сегодня же Сергей Собянин и мэр Хельсинки Ян Вапаавуори подписали соглашение о сотрудничестве на четыре года. Документ затрагивает сферы образования, соцзащиты и туризма.