В МВД хотят отменить уголовное наказание для врачей за утрату лекарств

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

МВД России предлагает не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества, сообщает ТАСС. Ведомство уже начало разрабатывать соответствующий законопроект.

Речь идет о лицах, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота таких средств, веществ, инструментов или оборудования, а также наркосодержащих растений и их частей.

Имеются в виду ситуации, не связанные с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты.

Ранее Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В Совфеде поддержали инициативу. Член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяна Кусайко отметила, что из-за риска оказаться под уголовным преследованием врачи в некоторых случаях предпочитают вообще не назначать обезболивающие тем, кто в них нуждается.