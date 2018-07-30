Трамп заявил о сохранении санкций в отношении России

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Действующие санкции в отношении России останутся прежними. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть", – сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, передает ТАСС.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Боб Коркер заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время одобрить законопроект, который ужесточит антироссийские санкции.

В конгрессе США также заявили, что Америка готова рассмотреть новые санкции против России. Спикер нижней палаты Пол Райан заявил, что есть много санкций, которые еще не ввели, и их следует учесть. В свою очередь, американский сенатор Рон Джонсон подчеркнул, что санкции Вашингтона против Москвы не работают, так как не оказывают страшного экономического эффекта.

США неоднократно вводили санкции против России, а также дважды за время президентства Дональда Трампа высылали из страны российских дипломатов.