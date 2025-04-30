Владимир Путин встретился с режиссером Оливером Стоуном

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Владимир Путин на полях просветительского марафона "Знание. Первые" провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Оба там также выступили с лекциями.

Путин и Оливер начали беседу на английском языке.

"Очень рад вас видеть!" – сказал режиссер, поинтересовавшись о делах российского лидера.

"Все хорошо!" – ответил Путин, после чего беседа продолжилась без камер.

Встречу президента России с американским режиссером несколько дней назад анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стоун считает, что Путин на самом деле не такой, каким его представляют на Западе. Ранее американец отмечал отсутствие "воинственности" в словах российского лидера. В связи с этим Стоун называл трагичным то, что на Западе Путина изображают "монстром".

