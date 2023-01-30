Песков рассказал о преимуществах онлайн-совещаний Путина

Фото: kremlin.ru

Дистанционные собрания и встречи Владимира Путина по видео-конференц-связи позволяют оперативно собираться без затрат времени на передвижения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков отметил, что формат ВКС позволяет главам регионов не ехать в столицу и значительно сэкономить время. Поэтому внедренные за период пандемии COVID-19 технологии частично будут сохранены, подчеркнул он.

Он также отметил, что российский лидер неоднократно давал положительную оценку деятельности правительства РФ. По словам представителя Кремля, кабмин за последние три года работает в "чрезвычайно тяжелых условиях".

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