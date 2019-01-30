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18:53

В Минздраве рассказали об эпидемии гриппа в России

власть медицина

18:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие недели в российских регионах ожидается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Такой прогноз на совещании кабмина сделала глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

По словам министра, заболеваемость гриппом и ОРВИ стала повышаться на двух последних неделях 2018 года. При этом до прошлой недели – с 21 по 27 января – не превышала базовый эпидпорог. С прошлой недели базовый эпидпорог превышен на 7%.

Сейчас заболеваемость составляет чуть больше 77 на 10 тысяч населения. Скворцова оценила ситуацию как низкой интенсивности, добавив, что самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Бурятии и Якутии.

Ранее Скворцова посоветовала в период эпидемий гриппа и ОРВИ избегать массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, а также следить за чистотой гаджетов.

власть медицина

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