Лавров возглавил рейтинг самых упоминаемых министров

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавил медиарейтинг самых упоминаемых российских министров в отечественных СМИ. Рейтинг опубликован на сайте "Медиалогии".
Медиаиндекс Лаврова в 2018 году составил 3 103 791,5. Он с большим отрывом опережает министра обороны Сергея Шойгу (1 281 968,2). На третьем месте находится глава Минфина Антон Силуанов (1 221 263,5), на четвертом – министр энергетики Александр Новак (673 706,4), на пятом – министр экономического развития Антон Орешкин (646 545,8). Последнее, 22-е место занимает министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев (23 294,8).
Лавров занимает пост министра иностранных дел с 9 марта 2004 года.
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