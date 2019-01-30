Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:00

Лавров возглавил рейтинг самых упоминаемых министров

власть

15:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавил медиарейтинг самых упоминаемых российских министров в отечественных СМИ. Рейтинг опубликован на сайте "Медиалогии".

Медиаиндекс Лаврова в 2018 году составил 3 103 791,5. Он с большим отрывом опережает министра обороны Сергея Шойгу (1 281 968,2). На третьем месте находится глава Минфина Антон Силуанов (1 221 263,5), на четвертом – министр энергетики Александр Новак (673 706,4), на пятом – министр экономического развития Антон Орешкин (646 545,8). Последнее, 22-е место занимает министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев (23 294,8).

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 9 марта 2004 года.

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика