Назван средний размер ежемесячных выплат при рождении первенца в РФ

Фото: ТАСС/YAY/Alexander Shalamov
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, получить пособие можно до достижения ребенком полутора лет. На помощь от государства могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Выплаты получат также те, у кого родился второй ребенок, их осуществят за счет маткапитала.
Средний размер ежемесячных выплат в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей, в 2019 году – 10,8 тысячи рублей, а в 2020 году – 11,1 тысячи рублей. Ожидается, что пособия ежегодно будут получать примерно 340 тысяч семей.
Всего в следующем году предполагается потратить на пособия более 21 миллиарда рублей, через год – более 55 миллиардов рублей, а в 2020 году сумма достигнет 68 миллиардов рублей.
Для выплат по рождению или усыновлению в 2018 году потребуется 24 миллиарда рублей, а к 2020 году – более 78 миллиардов рублей.
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Право на ежемесячную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны.
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