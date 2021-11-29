Медведев призвал обратить внимание на проблему внутренней миграции в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Необходимо обратить внимание на проблему внутренней миграции, заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, люди, как правило, уезжают в центр, на северо-запад и юго-запад страны из Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. При этом многие останавливают свой выбор на городских агломерациях.
"Но это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей тем не менее создает диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", – приводит РИА Новости слова Медведева.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
По его мнению, данные меры ужесточают контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.
У трудовых мигрантов будут брать отпечатки пальцев
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