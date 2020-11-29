В Госдуме заявили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проводить проверки пенсионеров на дополнительные расходы в 2021 году не планируется, заявил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ПФР в будущем году будет работать в штатном режиме.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в России будут проверять наличие дополнительных доходов у пенсионеров. Также будут проверять места жительства тех, кто получает повышенные "северные" пенсии.

Депутат Исаев подчеркнул, что данное заявление вызвало обеспокоенность "Единой России". Соответствующая информация была запрошена в министерстве труда и ПФР.

"Нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права", – отметил Исаев.

Он добавил, что в России, напротив, стремятся сократить количество проверок пенсионеров.

"В частности, мы сейчас работаем с Минтруда над тем, чтобы для назначения пенсий по инвалидности и единовременных денежных выплат соответствующих гражданам не нужно было никак это подтверждать, писать заявление", – заключил депутат.

Сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление о мерах социальной поддержки неработающих пенсионеров.

