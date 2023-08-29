Мишустин поручил проработать возможность производства аттракционов в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным структурам проработать возможность производства канатных дорог, аттракционов и другого оборудования для развития туризма в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Важно тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники. Это (также) и канатные дороги, и подъемники. (Надо) определить потребность в устройствах, в машинах, в оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса. Я бы сказал так: все то, что мы раньше закупали за рубежом", – сказал председатель правительства.

Однако, прежде всего, отметил Мишустин, необходимо проанализировать возможности отечественной промышленности, чтобы лучше понимать потребности. Спрос, по его мнению, в этом направлении будет только расти.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить возможностью льготного кредитования исполнителей, строящих в стране круглогодичные парки развлечений, аквапарки и горнолыжные курорты. Президент страны поставил соответствующую задачу по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. Срок исполнения поручения был установлен до 1 октября 2023 года.

