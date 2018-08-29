Изменения в пенсионном законодательстве удастся провести менее болезненно – Матвиенко

Фото: Агентство "Москва"/Михаил Терещенко

Комплекс мер по изменениям в пенсионном законодательстве, предложенный Владимиром Путиным, позволит сделать переходный период менее болезненным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, с учетом предложенных президентом мер, это будет не шоковой терапией, а длительным переходным периодом. Матвиенко отметила, что в случае промедления принимать меры пришлось бы в жесткой форме.

"Вот тогда это было бы очень больно для общества, очень больно для граждан", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Она подчеркнула, что выступление российского лидера стало реакцией на запрос общества и на разумные предложения, которые были высказаны в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях. Ни один важный аспект дискуссии не остался без внимания, добавила спикер.

Путин обратился к гражданам России 29 августа, подробно проанализировал и изложил свою точку зрения по изменениям в пенсионном законодательстве.

Путин обозначил свою позицию по вопросу изменений в пенсионное законодательство