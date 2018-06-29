Владимир Путин подписал конвенцию о присвоении правового статуса Каспийскому морю

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Российский лидер Владимир Путин принял предложение правительства подписать конвенцию о присвоении правового статуса Каспийского моря, сообщает "Газета.ру".

"Документ предписывает считать целесообразным подписание конвенции на высшем уровне", – говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении также уточняется то, что министерство иностранных дел РФ имеет право в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект изменения не имеющие принципиального характера.

Принятая конвенция позволит странам "каспийской пятерки" в скором времени расширить взаимовыгодные контакты между странами.