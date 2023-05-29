Путин подписал закон о возможности органов власти отзывать назначенного сенатора

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает органам государственной власти субъектов РФ вносить в Совет Федерации представления об отзыве своих сенаторов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, органы власти, которые наделяют сенатора полномочиями, могут вносить в Совфед представления об отзыве сенатора до момента истечения срока его полномочий.

Совфед, в свою очередь, будет рассматривать представление и принимать решение. Если его отклонят, повторно подать его можно будет через шесть месяцев. Представление нельзя будет внести меньше чем за три месяца до истечения срока полномочий сенатора и в течение одного года с момента наделения ими.

Также законом запрещается назначать на пост сенатора тех, кто причастен к работе запрещенных организаций.

Ранее Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе. До этого его одобрил Совет Федерации.

До этого президентом РФ был подписан документ о пожизненном лишении свободы для граждан, которые будут обвинены в государственной измене. Поправки вносятся в статью 275 УК РФ "Государственная измена".