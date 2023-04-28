Путин подписал закон о введении пожизненного заключения за госизмену

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России вводится пожизненное лишение свободы для граждан, которые будут обвинены в государственной измене. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 275 УК РФ "Государственная измена" и устанавливают пожизненное лишение свободы, до этого обвиняемые по статье могли получить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Новый закон также ужесточает ответственность за терроризм. В статью 205 УК РФ "Террористический акт" вносится поправка, которая обязывает увеличить срок ограничения свободы с 12 лет до пожизненного заключения.

Закон также увеличивает минимальное наказание в виде срока лишения свободы за вербовку или вовлечения граждан в совершение террористических актов и преступлений. До внесения поправок обвиняемого могли лишить свободы на 5 лет, после поправок срок наказания увеличивается до 7 лет.

Увеличивается и минимальный срок за пособничество в совершении террористических актов с 10 до 12 лет лишения свободы, а также усиливается наказание за участие в террористическом сообществе. Виновные могут получить от 10 до 15 лет лишения свободы.

В статью 281 УК РФ "Диверсия" вносятся поправки в виде ужесточения наказания за повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения граждан.

Они коснутся и действий, которые были направлены на причинение вреда гражданскому населению с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны. За данные преступления будет грозить до 20 лет лишения свободы, до этого обвиняемые могли получить до 15 лет.

Путин также подписал закон, который вводит уголовную ответственность за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций. Максимальное наказание по статье 284.3 УК РФ будет составлять до пяти лет лишения свободы за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует.

Закон распространяет свое действие и за оказание содействия в исполнении решений иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц российских органов власти в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению возложенных на Вооруженные силы РФ задач.

За преступления, связанные с взаимодействием с иностранными госорганами, было введено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы гражданина за период от 3 до 5 лет.

Ранее Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. Лишение гражданства грозит в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства и другое.

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