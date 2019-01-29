В Госдуме прокомментировали план ОБСЕ по Донбассу

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал новый план Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

"План урегулирования в Донбассе, одобренный на "междусобойчике", – это пренебрежение ко всем участникам переговорного процесса. Невозможно достичь мира без двустороннего диалога обеих воющих сторон", – заявил Бальбек RT. Он считает, что документ либо "самопиар, либо показатель полного невежества автора".

По словам Бальбека, "единственный честный и работающий план утвердили на переговорах в Минске в 2015 году".

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе. Согласно документу, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках будет установлена переходная администрация ООН.