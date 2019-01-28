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21:45

В ОБСЕ сообщили о новом мирном плане по ДНР и ЛНР

политика

21:45

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Фото: ТАСС/Александр Русский

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе. Его слова опубликованы в австрийском издании Kleine Zeitung.

Он заявил, что для выполнения ключевого пункта Минских соглашений – проведения выборов – необходима помощь извне. Новый план предусматривает, что их организацией займется ООН. Соответствующий документ должны утвердить участники "Нормандской четверки": Россия, Украина, Франция и Германия.

Также план предусматривает создание в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках переходной администрации ООН, которая будет следить за выполнением плана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что с 1 по 7 декабря наблюдатели ОБСЕ обнаружили вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники. Она отметила, что обострение ситуации нужно президенту Украины Петру Порошенко, чтобы попытаться остановить снижение своего рейтинга перед выборами.

политика

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