Президент расширил полномочия детских омбудсменов

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Владимир Путин подписал пакет законов, определяющие правовые положения детских омбудсменов и расширяющие их полномочия. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Первым законом устанавливается, что федеральный уполномоченный назначается на должность президентом РФ сроком на пять лет.

Как уточняется, на должность может быть назначен гражданин старше 30 лет, имеющий высшее образование и идеальную репутацию. Кандидат должен иметь опыт правозащитной деятельности.

Также федеральный уполномоченный получает право согласовывать кандидатуры региональных омбудсменов.

Второй закон закрепляет право уполномоченного отказаться от дачи свидетельских показаний касательно сведений, которые стали ему известны в связи с исполнением своих обязанностей.

Третий закон освобождает уполномоченного при президенте России по правам ребенка от уплаты госпошлины при обращении в суд.

Ранее документы были приняты депутатами Госдумы.

В начале октября пакет законопроектов, которые расширяют полномочия детских омбудсменов в регионах внес в Госдуму Владимир Путин.

В пояснительной записке особо отмечается, что институт уполномоченных по правам ребенка способен обеспечить реализацию и защиту прав и законных интересов детей. Речь о развитии института уполномоченного по правам ребенка, как на федеральном уровне, так и в субъектах страны.