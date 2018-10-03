Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые расширяют полномочия детских омбудсменов в регионах. Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке особо отмечается, что институт уполномоченных по правам ребенка способен обеспечить реализацию и защиту прав и законных интересов детей. Пакет законопроектов направлен на развитие института уполномоченного по правам ребенка как на федеральном уровне, так и в субъектах страны. Также он позволит укрепить механизмы защиты прав и законных интересов детей.

Президент будет назначать уполномоченного по правам ребенка в каждом регионе сроком на 5 лет. Однако порядок назначения будет регулировать региональное законодательство. Законопроект определяет полномочия детского омбудсмена, его правовой статус, сферу деятельности и конкретные задачи.