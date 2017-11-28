Молодежный парламент расскажет о работе Госдумы в специальном блоге

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Молодежный парламент при Госдуме объявил о планах запустить на YouTube специальный блог, чтобы в доступной форме рассказывать пользователям Сети о законопроектах, которые были приняты нижней палатой. О проекте сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

По замыслу авторов, блог будет называться "Думающая молодежь". С его помощью интернет-пользователи получат информацию об обсуждаемых или уже принятых законах. В блог также включат интервью с депутатами, новости международных парламентов и сведения о жизни в российских регионах. Кроме того, планируется проводить обзор аккаунтов законодателей в Instagram за неделю.

"Блог позволит в неофициальной форме рассказать, что происходит в Госдуме, как молодежь может поучаствовать в деятельности молодежного парламента, а включения из регионов позволят рассказать ребятам на федеральном уровне о своих идеях", – пояснила RT Воропаева.

Отмечается, что разработчики блога уже начали подготовку к его запуску и открыли кастинг на ведущего блога. По предварительным данным, первый выпуск может выйти уже в декабре. Продолжительность каждой передачи составит примерно 30 минут.

Ранее стало известно, что в рамках Молодежного парламента при Госдуме создали экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ.