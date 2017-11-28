Молодежный парламент расскажет о работе Госдумы в специальном блоге

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Молодежный парламент при Госдуме объявил о планах запустить на YouTube специальный блог, чтобы в доступной форме рассказывать пользователям Сети о законопроектах, которые были приняты нижней палатой. О проекте сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.
По замыслу авторов, блог будет называться "Думающая молодежь". С его помощью интернет-пользователи получат информацию об обсуждаемых или уже принятых законах. В блог также включат интервью с депутатами, новости международных парламентов и сведения о жизни в российских регионах. Кроме того, планируется проводить обзор аккаунтов законодателей в Instagram за неделю.
"Блог позволит в неофициальной форме рассказать, что происходит в Госдуме, как молодежь может поучаствовать в деятельности молодежного парламента, а включения из регионов позволят рассказать ребятам на федеральном уровне о своих идеях", – пояснила RT Воропаева.
Отмечается, что разработчики блога уже начали подготовку к его запуску и открыли кастинг на ведущего блога. По предварительным данным, первый выпуск может выйти уже в декабре. Продолжительность каждой передачи составит примерно 30 минут.
Ранее стало известно, что в рамках Молодежного парламента при Госдуме создали экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: