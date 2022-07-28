Балтика становится регионом, где доминирует НАТО – Медведев

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Балтийское море становится регионом, где, по сути, доминирует НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а, наоборот, осложняет ситуацию.

Он подчеркнул, что Россия сможет обеспечить свою безопасность в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Медведев пообещал, что ответ РФ на угрозы, возникающие от их присоединения к Альянсу, будет симметричным.

"Они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", – цитирует зампреда Совбеза РФ ТАСС.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО.

Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.

