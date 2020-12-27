Кабмин одобрил протокол об изменениях в Конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой

Фото: ТАСС/Jonathan Borg/АР
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между РФ и Мальтой. Об этом говорится на сайте правительства.
Протоколом определен ряд исключений, согласно которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции и публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении.
Исключения объясняются отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесен в Госдуму.
По данным Минфина РФ, ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения могли применить с 1 января следующего года. В марте президент предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%.
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