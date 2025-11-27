Мишустин заявил, что время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании российского кабмина заявил, что период службы бойцов спецоперации в добровольческих формированиях будет учитываться при назначении пенсии за выслугу лет. Его слова передает РИА Новости.

Председатель правительства России также напомнил, что период службы участников СВО в добровольческих формированиях уже учитывается при установлении страховой пенсии по старости.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который дает бойцам спецоперации, добровольцам и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в боях с Украиной, право выбрать между пенсией по инвалидности и страховой по старости или пенсией за выслугу лет.

При этом родители погибших во время службы призывников или умерших от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости либо льготу и за выслугу лет, или же социальную пенсию.