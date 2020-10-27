Госдума планирует закупить позолоченные пиалы и кубок

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок, выполненные в технике "Златоустовская гравюра", может закупить аппарат Госдумы РФ до конца 2020 года. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Отмечается, что закупка может быть произведена в ноябре – декабре этого года, однако в настоящее время тендер еще не объявлен. Также неизвестен адресат, кому предназначается сувенирная продукция.
В списке объектов поставки есть охотничий набор "Собаки", два набора "Черный кофе", две икорницы, шесть пиал, один кубок "Большой". Большинство изделий выполнены из латуни, никеля, позолоты 999,9 пробы. Часть из них имеют элементы из фарфора и драгоценные камни.
"Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла желтого цвета", – сказано в техзадании.
В тексте добавили, что коробку должен украшать логотип Государственной думы ФСРФ, нанесенный способом прожига.
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