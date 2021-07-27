Песков высказался о попытках Польши помешать "Северному потоку – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не понимают причину негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток – 2".
"Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Позицию Польши также прокомментировал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Понятно, что за этим стоят личные интересы Польши. Понятно, что они хотели бы, чтобы Польша стала крупнейшим хабом американского сниженного газа, который она бы распределяла по всей Европе. А с вводом "Северного потока – 2" эти мечты у них улетучиваются", – отметил он.
Сенатор полагает, что использование газопровода докажет, что это чисто коммерческий проект, который не несет угрозы для энергобезопасности каких-либо стран.
"Польша и так старается из последних сил выслужиться перед американцами. Но встреча Меркель и Байдена, на которой американцы приняли решение дать свободу реализации этого проекта, говорит о том, что, несмотря на старания, американцы не считают их союзниками", – цитирует его RT.
Ранее замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в интервью Polskie Radio заявил, что Польше удалось на несколько лет задержать строительство российского газопровода. По мнению дипломата, данными действиями его страна спасла ЕС.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
Россия самостоятельно достроит "Северный поток – 2"
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