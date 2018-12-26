Департамент горимущества будет консультировать москвичей

Департамент городского имущества Москвы с 14 января начнет проводить консультации для горожан по земельным и имущественным вопросам, сообщает пресс-служба ведомства.
Консультации будут проводиться на постоянной основе в службе "Одного окна" по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом №21, строение 1. За помощью смогут обратиться как физические лица, так и представители некоммерческих организаций, а также субъекты малого и среднего бизнеса.
В частности, в службу "Одного окна" можно обратиться по вопросам получения согласия на перепланировку арендованного помещения, внесения изменений в договор аренды на помещение или участок, предоставления земельного участка в собственность, получения преимущественного права выкупа или снятия запрета на строительство.
Всего департамент оказывает 21 госуслугу, связанную с землей и нежилым имуществом. С начала 2018 года ведомство обработало 56 тысяч заявок от москвичей по данному виду услуг.
18 декабря Сергей Собянин открыл дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ. Особенность нового центра госуслуг в том, что он занимает павильон № 71 "РСФСР" по соседству с фонтаном "Дружба народов".
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