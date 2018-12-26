Пушков прокомментировал отражение ракетного удара по Дамаску

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с отражением ПВО Сирии израильского удара по Дамаску.
"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", – написал Пушков в Twitter.
Он отметил, что поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.
Ранее сообщалось, что российские техники завершили переоборудование доставленных в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 "Фаворит".
В конце октября официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что наряду с ЗРК С-300 в Сирию были доставлены комплекты автоматизированной системы управления силами ПВО "Поляна Д-4". Эта система способна обеспечить управление боевыми действиями смешанной группировки войск ПВО, оснащенной системами С-300 и "Тор", ракетными комплексами "Бук", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и "Тунгуска".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.