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10:25

Пушков прокомментировал отражение ракетного удара по Дамаску

власть за рубежом безопасность

10:25

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с отражением ПВО Сирии израильского удара по Дамаску.

"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", – написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.

Ранее сообщалось, что российские техники завершили переоборудование доставленных в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 "Фаворит".

В конце октября официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что наряду с ЗРК С-300 в Сирию были доставлены комплекты автоматизированной системы управления силами ПВО "Поляна Д-4". Эта система способна обеспечить управление боевыми действиями смешанной группировки войск ПВО, оснащенной системами С-300 и "Тор", ракетными комплексами "Бук", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и "Тунгуска".

власть за рубежом безопасность

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