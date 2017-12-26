Призывы к бойкоту выборов подлежат изучению на соответствие законам – Песков

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Призывы бойкотировать выборы президента РФ необходимо изучить на предмет соответствия законодательству. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", – сказал он, передает РИА Новости.

Алексей Навальный, которому накануне ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, записал видеообращение к своим сторонникам, в котором призвал их бойкотировать выборы главы государства, которые пройдут в 2018 году.

Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря. С этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в ЦИК.

Выборы президента официально назначены на 18 марта 2018 года. Пока что желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.