Призывы к бойкоту выборов подлежат изучению на соответствие законам – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Призывы бойкотировать выборы президента РФ необходимо изучить на предмет соответствия законодательству. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", – сказал он, передает РИА Новости.
Алексей Навальный, которому накануне ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, записал видеообращение к своим сторонникам, в котором призвал их бойкотировать выборы главы государства, которые пройдут в 2018 году.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря. С этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в ЦИК.
Выборы президента официально назначены на 18 марта 2018 года. Пока что желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: