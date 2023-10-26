Мишустин предложил странам ШОС разработать собственную платежную систему

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил рассмотреть вопрос создания независимого регионального платежно-расчетного механизма для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он сообщил на собрании Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе.

"Стоило бы подумать также о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма и о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах", – заявил премьер-министр РФ.

По словам Мишустина, странам ШОС нужно и дальше продолжать бороться с правовыми и административными барьерами для взаимовыгодной экономической кооперации. Вместе с этим, как он утверждает, потребуется также разработать современную платежную инфраструктуру, так как оплата все чаще стала производиться в национальной валюте.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что в рамках заседания БРИКС в 2024 году планируется обсуждение создания альтернативы платежной системы SWIFT. По его словам, Россия будет пытаться внедрить собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а китайские партнеры – свою систему. Кроме того, у других стран БРИКС тоже либо создаются, либо имеются свои системы.

ЦБ РФ внес в реестр новую международную платежную систему