Песков заявил об отсутствии ясности в ситуации с гибелью сотрудника Reuters

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Обстоятельства смерти сотрудника агентства Reuters остаются невыясненными, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так в Кремле прокомментировали слова украинского президента Владимира Зеленского, который обвинил РФ в смерти представителя агентства. По данным СМИ, происшествие случилось 24 августа в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Тогда из-за "предполагаемого ракетного удара" пропал один из сотрудников, а еще двое доставлены в больницу. Жертвой стал неназванный советник Reuters по безопасности, добавляли позднее СМИ.

"Пока никакой ясности нет. Еще раз повторяю – удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или связанным с военной инфраструктурой", – цитирует его "Газета.ру".

В июле ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне Краматорска. Удар был нанесен с помощью "Искандера-М". В результате удалось ликвидировать РСЗО HIMARS, пять реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до десяти боевых бронированных машин противника.

