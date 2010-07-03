Штраф за незаконные полеты дронов вырос в 10 раз

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Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, увеличивающие в 10 раз штрафы для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства.

Закон опубликован на интернет-портале правовой информации.

"В статье 11.4 а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц – от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", – сказано в документе.

Закон вступил в силу с момента опубликования.

В предыдущей редакции КоАП предусматривался штраф за нарушение правил использования воздушного пространства от 2000 до 5000 рублей, если действие не содержало уголовно наказуемого деяния.

Сейчас правила использования воздушного пространства запрещают его использование в запретных зонах. Исключение составляют некоторые ситуации, однако в этом случае для использования воздушного пространства нужно разрешение на полет.

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