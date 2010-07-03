Уроженца Монголии из Дублина задержали у Кремля за запуск квадрокоптера

В Москве задержали мужчину после запуска квадрокоптера на Красной площади. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.
Инцидент произошел днем 18 июля. По данным полиции, 22-летний уроженец Монголии Хуягбаатар Баасандорж, который сейчас постоянно проживает в Дублине, запустил квадрокоптер прямо у стен Кремля.
Как уточнил собеседник агентства, на молодого человека составили материал. Бумаги передали Ространснадзору для принятия решения по статье о "нарушении правил использования воздушного пространства". Отмечается, что квадрокоптер у иностранца забирать не стали.
17 декабря 2018 года Минтранс РФ запретил полеты воздушных судов, включая беспилотники: коптеры, дроны, авиамодели, – в столице в пределах МКАД. Специальные разрешения на полеты выдают лишь в исключительных случаях. Кроме того, для запуска коптеров и дронов над Москвой за пределами МКАД также требуется разрешение.
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