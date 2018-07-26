Поклонская не считает, что должна покинуть фракцию "Единая Россия" в ГД

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не планирует выйти из фракции "Единая Россия", даже решив голосовать вопреки позиции парламентского большинства по законопроекту об изменении пенсионного законодательства.
"Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет", – пояснила свою позицию депутат. При этом глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что из-за расхождения во взглядах Поклонской стоит покинуть фракцию.
26 июля в Госдуме планировали провести заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов под руководством Поклонской. Тем не менее, мероприятие пришлось отменить из-за отсутствия кворума, передает ТАСС.
На вопрос представителей СМИ о возможном "бойкоте" со стороны депутатов-единороссов сама Поклонская назвала подобное предположение "смешным". Она объяснила низкую явку коллег "насыщенной" повесткой заседания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: