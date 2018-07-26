Поклонская не считает, что должна покинуть фракцию "Единая Россия" в ГД

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не планирует выйти из фракции "Единая Россия", даже решив голосовать вопреки позиции парламентского большинства по законопроекту об изменении пенсионного законодательства.

"Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет", – пояснила свою позицию депутат. При этом глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что из-за расхождения во взглядах Поклонской стоит покинуть фракцию.

26 июля в Госдуме планировали провести заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов под руководством Поклонской. Тем не менее, мероприятие пришлось отменить из-за отсутствия кворума, передает ТАСС.

На вопрос представителей СМИ о возможном "бойкоте" со стороны депутатов-единороссов сама Поклонская назвала подобное предположение "смешным". Она объяснила низкую явку коллег "насыщенной" повесткой заседания.