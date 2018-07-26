МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата в мэры столицы Дегтярева

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Как рассказала член комиссии Рима Кузнецова, принято решение зарегистрировать 13 человек. Им выдадут удостоверения установленного образца, сообщает Агентство "Москва".
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ. Некоторые кандидаты уже представили свои предвыборные программы. МГИК также зарегистрировал членов комиссии с правом совещательного голоса от каждого из претендентов.
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