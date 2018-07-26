Госдума разрешила россиянам самим выбирать дату и время регистрации брака

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий россиянам самостоятельно выбирать дату и время для регистрации брака в ЗАГС. Единственное условие – дата должна быть не ранее месяца и не позднее 12 месяцев после подачи заявления. Инициатором изменений выступило правительство РФ, которое внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму, передает Агентство "Москва".
Согласно новому закону, граждане РФ также смогут выбрать дату свадьбы дистанционно – без необходимости приходить в ЗАГС лично. Для этого россиянам предложили воспользоваться системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
Как напомнили в кабмине, до принятия закона граждане России могли зарегистрировать брак только по истечении месяца со дня подачи заявления о его регистрации.
В результате было трудно регулировать степень загруженности органов ЗАГС, а будущие супруги не имели возможности выбрать наиболее удобные для них дату и время церемонии.
Авторы законодательной инициативы также напомнили о "коррупционной составляющей", которая проявлялась в прежней системе государственной регистрации брака, например, в тех случаях, когда было много желающих заключить брак в какие-либо знаменательные даты.
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