Железняк покидает пост замсекретаря президиума генсовета "Единой России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк написал заявление об уходе с партийного поста, сообщил источник в партии.

"Думаю, что на одном из ближайших заседаний президиума генсовета этот вопрос будет рассмотрен", – добавил собеседник ТАСС. Причины решения Железняка не уточняются, сам он не доступен для комментариев.

На посту замсекретаря генсовета депутат курировал вопросы международной работы партии, аналогичные вопросы он курирует и в соответствующем комитете Госдумы.