Путин потребовал завершить строительство 20 военных кораблей в срок

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Строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок, заявил Владимир Путин в ходе совещания, посвященного выполнению гособоронзаказа.

"В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что и впредь перспективные образцы вооружения и техники в войска необходимо поставлять четко по запланированному графику.

Он также отметил, что в срок должна быть осуществлена поставка и 145 новых и модернизированных воздушных судов в воздушно-космические силы.

В ходе совещания, которое прошло в Сочи, Путин также просил отдельно поработать над вопросами об увеличении возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.

Ранее на совещании по экономическим вопросам президент заявил, что в российской и глобальной экономике продолжают действовать факторы нестабильности, поэтому нужно внимательно следить за развитием событий.