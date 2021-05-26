Путин потребовал завершить строительство 20 военных кораблей в срок

26 мая, 23:20
Фото: kremlin.ru
Строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок, заявил Владимир Путин в ходе совещания, посвященного выполнению гособоронзаказа.
"В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны", – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что и впредь перспективные образцы вооружения и техники в войска необходимо поставлять четко по запланированному графику.
Он также отметил, что в срок должна быть осуществлена поставка и 145 новых и модернизированных воздушных судов в воздушно-космические силы.
В ходе совещания, которое прошло в Сочи, Путин также просил отдельно поработать над вопросами об увеличении возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.
Ранее на совещании по экономическим вопросам президент заявил, что в российской и глобальной экономике продолжают действовать факторы нестабильности, поэтому нужно внимательно следить за развитием событий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: