Песков назвал осудившего СВО ради Олимпиады спортсмена "исчадием ада"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский спортсмен стал бы "исчадием ада", если бы ради участия в Олимпиаде подписал бумагу об осуждении СВО. Никто в стране не мог подобного представить, чтобы "за эти сребреники продать свою Родину". Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что сейчас такого обязательного условия вроде бы нет, поэтому все, кто прошел квалификацию, могут поехать на Олимпиаду, это является личным решением спортсменов и федераций. Так Песков ответил на вопрос, стоит ли спортсменам РФ участвовать в Олимпиаде на предложенных условиях представления только себя, а не своей страны.

Пресс-секретарь президента РФ при этом подчеркнул, что контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) сейчас практически отсутствуют, организация не общается с российскими спортивными властями. Также Песков заявил, что не понимает, как будет организовано проживание, медицина, допинг-контроль спортсменов из России. При этом российское посольство во Франции пытается связаться с организаторами Олимпиады много недель.

Песков заявил, что знает много спортсменов, для которых участие в данных соревнованиях очень важно, поэтому к решению атлетов поехать на Игры нужно относиться с уважением.

"Ну, хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться", – заявил Песков.

По мнению Пескова, олимпийский чемпион сразу становится гимном и флагом. При этом он выразил сожаление, что международный спорт стал "заложником политических дрязг", что будет иметь для него губительные последствия. Россия будет возлагать надежды на усилия спортивных властей РФ по созданию альтернативных форматов для международного спорта и альтернативных федераций, чтобы спорт мог развиваться, заверил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российским атлетам, которые получили допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стоит ехать на состязания. Он напомнил, что условия для спортсменов из РФ, созданные МОК и спортивными федерациями, почти не позволяют россиянам поехать туда.

На Олимпийские игры 2024 года в Париже квалифицировались 12 российских и 7 белорусских спортсменов. При этом максимальное число российских спортсменов, которые смогут квалифицироваться на ОИ-2024, составляет 55. В случае с белорусами число ограничили до 28.