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09:26

В России предложили вернуть обращение "господин"

власть

09:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России призвали вернуть обращение "господин" в армии и других силовых структурах. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По словам депутата, за последние годы в ряде российских силовых ведомств провели важные реформы. "Изменилась не только форма, но и содержание – в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов, повышается уровень доверия населения к полиции в целом", – цитирует Петрова RT.

Депутат подчеркнул, что в военном отношении Россия "преодолела отставание 1990-х годов, армия вновь сумела стать одной из самых сильных в мире". Он также отметил появление новых родов войск, восстановление исторических подразделений. В этом контексте, по мнению депутата, меняется и "нравственная составляющая службы".

Хотя сейчас в МВД и армии действует обращение "товарищ", в дореволюционный период было принято иное обращение – "господин", напомнил Петров. "Данное обращение подчеркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны", – считает депутат. В связи с этим он попросил главу правительства "рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости" и восстановить обращение "господин" в ведомствах, которые занимаются "обеспечением законности и порядка".

Ранее в Госдуме предложили вернуть в русский язык дореволюционные обращения. По мнению авторов инициативы, старые правила уважительного отношения повысят моральный облик общества.

власть

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