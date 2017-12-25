Экс-глава Росавиации назначен на пост замглавы Минтранса

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост замглавы Минтранса Александра Юрчика.

"Да, подтверждаем назначение", – сообщил ТАСС официальный представитель ведомства.

Кандидатура Александра Юрчика была предложена в качестве замены Валерия Окулова, который покинул пост больше месяца назад.

С июня 2016 года Юрчик занимал пост ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Валерий Окулов был замглавы Минтранса с апреля 2009 года. До этого с февраля 1999 года он входил в правление компании "Аэрофлот". Гендиректором крупнейшего авиаперевозчика страны он перестал быть с марта 2009 года.