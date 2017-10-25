Путин назвал сумму задолженности по зарплатам в России

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Задолженность по зарплатам в России превышает три миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату, задолженность – свыше трех миллиардов, почти 3,5", – цитирует ТАСС главу государства. Он попросил министра труда и соцзащиты Максима Топилина доложить о предпринимаемых мерах.

Президент пообещал дать сигналы правоохранительным органам разобраться с задержками по выдаче зарплат в России. По его мнению, такие случаи – результат невнимательного отношения к людям.

Путин обратил внимание на то, что в сельском хозяйстве уровень задолженности составляет 6 процентов, а в добывающих отраслях – 12 процентов. "Там что, денег меньше, что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности как минимум, о невнимательном отношении к людям", – заключил глава государства. Он считает необходимым усиливать нормативную базу в этой сфере и больше работать с проблемой.

Топилин в свою очередь сообщил, что за девять месяцев текущего года российским правоохранителям передали информацию примерно об 1,2 тысячи случаях задержек с выплатой денег работникам. По словам главы Минтруда, мер административного воздействия иногда бывает недостаточно.

В октябре стало известно, что реальные доходы россиян уменьшились на 1,2 процента с января по сентябрь этого года. Однако средняя по стране заработная плата за месяц увеличилась на 5,6 процента и составила 37,520 рублей. Жители страны тем временем рассказали, сколько им денег нужно для счастья.

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