Новую научно-техническую госпрограмму представят на президентском совете

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Новую государственную программу научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию. Об этом в Москве на открытии научного фестиваля "Техносреда" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас завершается формирование новой государственной программы научно-технологического развития. Ее проект на совете по науке президенту в ближайшее время будет представлен", – уточнил сказал Чернышенко.
Первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию, созданной по указу президента РФ Владимира Путина, вице-премьер провел 23 сентября.
Чернышенко отметил, что новая научно-технологическая госпрограмма начинает приобретать более конкретные очертания. В 2022 году на ее реализацию планируют выделить около 1,05 триллиона рублей.
Ранее профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о значении международного сотрудничества для развития науки и выделил меры господдержки для российских ученых, участвующих в международных проектах.
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