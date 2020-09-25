Экс-депутат Госдумы Григорий Ледков избран сенатором от Ямала

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Представителем Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации стал бывший депутат Госдумы. За него единогласно проголосовали депутаты законодательного собрания региона, сообщает ТАСС.

Ледков досрочно сложил полномочия депутата Госдумы РФ в связи с избранием в Заксобрание ЯНАО. Предполагалось, что он перейдет в Совет Федерации представлять Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ледков является президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В Госдуме занимал пост замглавы комитета по делам национальностей.

Ранее экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко наделили полномочиями члена Совета Федерации. Он руководил регионом на протяжении 26 лет. Политик является лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти.