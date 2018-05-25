Кудрин сравнил новый состав кабмина с тигром

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что новый состав кабмина можно сравнить с тигром, который готовится к прыжку. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передает "Газета.ру".

По словам Кудрина, в майском указе Владимир Путин поставил перед правительством очень амбициозные задачи, и в ближайшее время станут известны самые прорывные и продвинутые реформы кабмина.

22 мая правительство впервые собралось в обновленном составе. Кабмин обсудил ряд финансово-экономических вопросов, связанных с федеральным бюджетом.

Дмитрий Медведев сообщил, что работы будет много, так как впереди много масштабных проектов. Также Медведев добавил, что задачи, которые были поставлены президентом, правительство обязано исполнить.