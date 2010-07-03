Штрафы за неаккуратную езду на электросамокатах предложили ввести в столице

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В Мосгордуме призвали штрафовать родителей за неаккуратную езду их детей на электросамокатах. С таким заявлением выступила заместитель председателя комиссии столичного парламента по образованию Ольга Ярославская.

Она отметила, что профилактические работы нужно проводить начиная с молодежи, чтобы они несли ответственность за содеянное. При этом она уточнила, что следить за этим должны родители, добавив, что оплата штрафов будет переходить на них.

"Главное, чтобы мы не дали развития нашей инициативой бизнес-проекту по алкозамкам предпринимателям, чтобы они не взвинтили цены. Здесь надо быть очень аккуратными. Я за профилактику. Я не за репрессии, а за профилактические меры", – цитирует слова Ярославской Агентство "Москва".

Ранее в Мосгордуме заявили, что считают необходимым разработать специальные правила езды на электросамокатах и сегвеях, а также обязать граждан, которые используют эти средства передвижения, надевать шлем и другие элементы индивидуальной защиты.