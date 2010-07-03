Матвиенко предложила осужденным выполнять госзаказы

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила осужденным выполнять государственные и муниципальные заказы. Об этом она заявила на парламентских слушаниях 25 марта, передает Агентство "Москва".

Чтобы обеспечить загрузку учреждений уголовно-исполнительной системы, Матвиенко считает необходимым обеспечить осужденных государственными и муниципальными заказами. Спикер предложила обсудить эту идею в парламенте.

По словам Матвиенко, закон о контрактной системе предусматривает преференции на получение заказов для учреждений уголовно-исполнительной системы. Глава СФ напомнила, что речь идет о снижении цены контракта до 15% и о возможности сделать исправительное учреждение единственным поставщиком.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости прописать в законе понятие "экологическая информация". Она напомнила, что сейчас за сокрытие или искажение таких данных предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей, но самого понятия "экологическая информация" в законе до сих пор нет.