Путин заявил, что Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства страны

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней" отметил, что Крымский полуостров и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"История Крыма неотделима от истории нашего Отечества. На этой древней земле – великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры... Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией", – говорится в телеграмме президента.

Путин также отметил, что сегодня Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, будет интересна самому широкому кругу читателей – всем, кто любит Родину, гордится ее историей. Глава государства также выразил признательность авторскому коллективу издания – известным ученым, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям.

Ранее Путин заявил, что не стал бы ничего делать по Крыму, если бы не был уверен в желании большинства россиян возвращения Крыма в состав РФ. По его словам, нельзя бросать наших людей в Крыму, Донбассе, Запорожье, Херсонщине и в целом Новороссии, так как это бы обрекло "наших детей" на то, что они чувствовали бы себя людьми второго сорта.