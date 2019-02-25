Песков опроверг информацию о высказываниях Путина по делу Калви

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что Владимир Путин высказал свою позицию относительно уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщает "Интерфакс".

"Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал", – заявил Песков агентству, отвечая на вопрос, правомерно ли утверждение, что Путин счел оправданным задержание Калви.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что на одной из закрытых встреч Путин счел оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok.

Калви и еще пять его предполагаемых сообщников были арестованы по решению Басманного суда до 13 апреля. Всем им вменяется особо крупное мошенничество.

Фигуранты якобы причастны к хищению более 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". По словам члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на эту сумму, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году.

По версии следствия, стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые "ПКБ" передало в качестве отступных, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Как заявляет Калви, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

Американский бизнесмен полагает, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного", в котором Калви противостоят Юсупов и его партнер, акционер "Восточного" – бывший президент "Юниаструм банка" Артем Аветисян.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.